Видео: в Выборгском районе BMW сбил пешехода

Водитель иномарки помог потерпевшей подняться и увез ее в больницу.

Утром 12 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга на пешеходном переходе кроссовер BMW сбил девушку. ДТП попало в кадр видеорегистратора.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел примерно в 07:50 утра на 2-м Муринском шоссе. На видео можно заметить, что женщина шагом переходила дорогу по пешеходному переходу. Пропустить ее в правом ряду остановился Volkswagen. Однако, ехавший по левому ряду, BMW X6 не заметил пешехода и не снизил скорость.

Девушку подбросило, и она упала. Встать сама она не смогла, но сознание не потеряла. Ей на помощь поспешили водители других машин. Виновник аварии быстро сориентировался, помог пострадавшей подняться, посадил ее в машину и, по сообщениям очевидцев, увез в больницу.

О состоянии женщины не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Стоит отметить, что это уже второй зафксированный случай за утро понедельника. Ранее Piter.tv сообщал, что на Светлановском проспекте водитель сбил бабушку.

Видео: YouTube / Мегаполис