Павловский парк обратился в МВД с просьбой убрать браконьерские капканы

28 и 29 марта в "железную пасть" попали две домашние собаки.

На прошлой неделе в Павловском парке неизвестные установили капканы. Как сообщают в издании "Мойка 78", это были охотники на лис.

Сначала капканы в Павловском парке вызвали негодование у собачников, выгуливающих там своих питомцев. 28 и 29 марта в "железную пасть" попали две домашние собаки. Хозяева животных пожаловались в музей-заповедник. После этих событий в соцсетях забеспокоились родители, которые в выходные планировали отдохнуть в Павловске вместе с детьми. Корреспонденты "Мойки 78" связались с пресс-службой ГМЗ "Павловск". Там предположили, что капканы установили браконьеры.

На территории Павловского парка в районе Белой березы обитают лисы. Над капканами были подвешены куски курицы - явно подманивали какого-то зверя. Наша версия, что это браконьеры. Надеемся, что найдут этих людей, если их можно так назвать

Светлана Федорова, заместитель директора по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Павловский парк".

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе МВД, что в парке действительно обнаружили несколько капканов. В музее-заповеднике уже проводятся проверки.

Фото: ГМЗ "Павловск" / официальный сайт.