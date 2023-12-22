Музыку первого дня Великой Отечественной войны сгенерировали в СПбГУ

Как пояснил координатор лаборатории цифровой философии Дмитрий Ярочкин, информация была получена из 17 дневников очевидцев первого дня Великой Отечественной войны проекта "Прожито".

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали цифровые алгоритмы, которые помогли создать музыкальный фрагмент, отражающий первый день Великой Отечественной войны. В основе этого проекта лежат данные из дневников очевидцев. Об этом сообщила пресс-служба ВУЗа.

Как пояснил координатор лаборатории цифровой философии Дмитрий Ярочкин, информация была получена из 17 дневников очевидцев первого дня Великой Отечественной войны проекта "Прожито". В этих дневниках содержатся очень эмоциональные воспоминания об этом дне, когда люди ещё не понимали полностью, что происходит. Информацию разделили на три группы: позитивные, негативные и нейтральные, не имеющие явной эмоциональной оценки. Затем данные были преобразованы в звук при помощи цифровых алгоритмов.

Учёные извлекли данные, оцифрованные с помощью языка программирования JavaScript, и затем передали их в алгоритм оценки эмоций текста "Достоевский". Этот алгоритм преобразовал данные в последовательность чисел, каждому из которых была присвоена определенная эмоциональная окраска, от положительной до отрицательной. Полученные числа были загружены в сервис, который превратил их в музыкальный фрагмент.

По задумке учёных, человек сначала слушает фрагмент музыки, а затем узнает, на основе каких данных он был создан. Это позволит создать дополнительный эмоциональный эффект, не основанный на заранее сформированных ожиданиях.

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Фото: Piter.TV