Мужчину, который ограбил ювелирный на Звездной, заключили под стражу

Сумма ущерба ювелирному магазину составила более двух миллионов рублей.

Московский районный суд Петербурга заключил под стражу петербуржца, который подозревается в ограблении ювелирного магазина на Звездной улице, 8. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Романа Ламыкина задержали в течение полутора часов с момента ограбления. Действия злоумышленника попали на видео. Мужчина разбил витрину и унес ювелирные изделия на сумму 2,1 млн рублей с собой. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, его задержали в автомобиле "Рено", где и находились украшения. По словам задержанного, он взял кредиты, однако расплатиться с ними не мог, из-за чего и пошел на преступление.

Ламакин остается под стражей до 22 июня 2021 года.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО