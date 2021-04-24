МВД опубликовало видео с ограбления ювелирного магазина на Звездной

Мужчина ворвался в магазин, разбил витрину и положил паллеты в пакет.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области опубликовала видео с ограбления ювелирного магазина на Звездной улице 23 апреля. Злоумышленник проник в магазин тогда, когда там никого не было.

Как ранее сообщил Piter.TV, сумма ущерба составила 2,1 млн рублей, однако злоумышленника задержался в течение полутора часов с момента ограбления. Машина, в которой были похищенные украшения, находилась во дворах около гаражей на Московском шоссе, 34. Злоумышленником оказался 45-летний местный житель. Ранее он не был судим, сейчас официально не трудоустроен.

По словам задержанного, он взял кредиты, однако расплатиться с ними не мог, из-за чего и пошел на преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО