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Мужчине, укравшему игрушки в Петербурге, дали условный срок
Сегодня, 16:01
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Мужчине, укравшему игрушки в Петербурге, дали условный срок

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Его освободили из здания суда.

Мужчине, который украл игрушки ради детей своей возлюбленной, назначили условный срок. Об этом 7 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

В конце 2021 года Александр Ромашов обворовал магазин "Вотоня" на проспекте Металлистов. Он забрал с собой разные машинки, игрушки и кукурузные палочки. На действия мужчины обратил внимание сотрудник магазина, но не смог его задержать. Общая сумма ущерба составила почти 6 тысяч рублей. 

После поступления дела в суд Ромашов не приходил на заседания и был объявлен в розыск. 

Ваша честь, со мной такая любовь приключилась, что я просто забыл! А детские игрушки взял, так как хотел порадовать детей любимой. У нее много детей.

заявил мужчина.

Подсудимый полностью согласился с обвинением. Ему назначили лишение свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев. 

Ранее Piter.tv рассказал о том, что художница из Петербурга превращает старые куклы в милых монстров.

Фото: Pixabay

Теги: игрушки, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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