Художница из Петербурга делает кастом мягких игрушек

Антонина Углова находит старые мягкие игрушки и преображает их до неузнаваемости.

Художница и стилист из Петербурга, создает куклы с человеческими лицами. Антонина Углова находит мягкие игрушки в секонд-хендах, на барахолках и переделывает им лицо.

Как-то мне пришла в голову идея переделать старую игрушку, которую я нашла в секонд-хенде. Это был краб, я подумала, что будет классно сделать ему человеческое лицо. Мне нравится идея совмещения чего-то искусственного и живой человеческой эмоции. Я решила попробовать, это понравилось людям, кто-то захотел купить такую игрушку. У моих игрушек достаточно яркие эмоции, наверное, в тот период, когда я начала этим заниматься, я чувствовала боль, и мне хотелось как-то ее воплотить, чтобы избавиться от нее. Антонина Углова, художница

Так художница дает игрушкам новую жизнь: в коллекции Антонины есть плюшевые медведи, которым более 50 лет.

Про этого медведя его владелица, бабушка, сказала, что он 1940-х годов. Наверное, кто-то может сказать, что это кощунство, но я вкладываю в это идею, переосмысливаю, стараюсь превратить это в арт-объект. Думаю, это лучше, чем он будет просто стоять, пылиться на полке. Антонина Углова, художница

Лица игрушек выполнены из полимерной глины, для создания образа художница использует накладные ресницы, керамические зубы. Идеи и вдохновение Антонина находит в фильмах ужасов, например, хорроре "Солнцестояние" режиссёра Ари Астера.

Я очень люблю фильм "Цвет граната" режиссера Сергея Параджанова, и там был образ женщины, у которой по канту лица очень красиво расположен жемчуг. Когда я это увидела, я сразу захотела это воплотить, перенять, поэтому многие работы так сделаны, что по канту лицы у них жемчуг. Антонина Углова, художница

Художница наделяет игрушки особым смыслом, например, срощенные медведи отражают созависимые отношения.

Последняя работа – это розовая обезьянка, но я еще ее не доделала. Она будет вся в цепях и шипах. Я хочу здесь затронуть тему: сказать, что у нее очень нестабильная самооценка, но все думают, что она очень уверена в себе, и за таким ярким образом она скрывает свои страхи. Антонина Углова, художница

Также художница делает кастом сумок и ботинок и планирует поработать с интерактивными игрушками.

Видео, фото: Piter.TV