Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве своей жены

Во время ссоры он задушил жену и пытался покончить с собой.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей жены. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

Ранее сообщалось о том, что 40-летний мужчина в ночь с 26 на 27 в ванной комнате в квартире по проспекту Просвещения во время ссоры задушил свою 37-летнюю жену. После этого он пытался покончить с собой, был госпитализирован в больницу, где находился в реанимации.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv