Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве своей жены

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей жены. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.
Ранее сообщалось о том, что 40-летний мужчина в ночь с 26 на 27 в ванной комнате в квартире по проспекту Просвещения во время ссоры задушил свою 37-летнюю жену. После этого он пытался покончить с собой, был госпитализирован в больницу, где находился в реанимации.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Piter.tv
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