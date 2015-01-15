Мужчину ожидает суд за беспричинную стрельбу у бара по Петергофскому шоссе

Оружие мужчина выбросил.

В Красносельском районе Петербурга перед судом предстанет мужчина, который в нетрезвом состоянии выстрелил в воздух у бара. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого и не работающего 34-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

По версии следствия, рано утром 9 июня 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в один из баров по Петергофскому шоссе беспричинно достал пистолет и выстрелил в воздух. Оружие мужчина выбросил. В это же день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга