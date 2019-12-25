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Таксист выстрелил в водителя из-за парковочного места в Гатчине и поджег его коврик
Сегодня, 10:40
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Таксист выстрелил в водителя из-за парковочного места в Гатчине и поджег его коврик

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У подозреваемого изъяли пусковое устройство.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Варшавском вокзале в Гатчине. Причиной конфликта между водителями стало парковочное место. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам заявителя, второй стороной 1 декабря конфликта стал таксист на "Рено Логан". Неизвестный выстрелил в него из пускового устройства "Сигнал охотника" и попал в плечо. Кроме того, элемент выстрела попал в салон авто, там загорелся коврик.

Спустя час полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него пусковое устройство. Мужчина уже был судим. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство". 

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: парковочное место, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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