Таксист выстрелил в водителя из-за парковочного места в Гатчине и поджег его коврик

У подозреваемого изъяли пусковое устройство.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на Варшавском вокзале в Гатчине. Причиной конфликта между водителями стало парковочное место. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По словам заявителя, второй стороной 1 декабря конфликта стал таксист на "Рено Логан". Неизвестный выстрелил в него из пускового устройства "Сигнал охотника" и попал в плечо. Кроме того, элемент выстрела попал в салон авто, там загорелся коврик.

Спустя час полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него пусковое устройство. Мужчина уже был судим. Уголовное дело возбудили по статье "Хулиганство".

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО