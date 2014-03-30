Уроженец Якутии предстанет перед судом по обвинению в ранении незнакомца ножом

Конфликт произошел у дома №158 на набережной Обводного канала.

Уроженец Якутска предстанет перед судом по обвинению в ранении прохожего на набережной Обводного канала в мае 2021 года. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила ему обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства 6 декабря.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим произошел словесный конфликт. Обмен "любезностями" привел к тому, что 38-летний мужчина ударил туристическим ножом незнакомца. Тем самым он причинил ему тяжкий вред здоровью.

Материалы уголовного дела рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее Piter.TV писал о том, что житель Петербурга пытался задушить и выдавить глаза курьеру "Яндекс Еды".

Видео: прокуратура Петербурга