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Уроженец Якутии предстанет перед судом по обвинению в ранении незнакомца ножом

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Конфликт произошел у дома №158 на набережной Обводного канала.

Уроженец Якутска предстанет перед судом по обвинению в ранении прохожего на набережной Обводного канала в мае 2021 года. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила ему обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства 6 декабря.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшим произошел словесный конфликт. Обмен "любезностями" привел к тому, что 38-летний мужчина ударил туристическим ножом незнакомца. Тем самым он причинил ему тяжкий вред здоровью. 

Материалы уголовного дела рассмотрит Ленинский районный суд. 

Ранее Piter.TV писал о том, что житель Петербурга пытался задушить и выдавить глаза курьеру "Яндекс Еды". 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: ножевое ранение, умышленное причинение вреда здоровью
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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