Новость о найденном спустя 18 лет мужчине в Петербурге оказалась технической ошибкой

Мужчина, ошибочно помеченный как пропавший, всё это время не скрывался.

Петербургские издания распространили информацию об обнаружении мужчины, который пропал без вести осенью 2007 года, будучи ещё подростком. Однако начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник внутренней службы Вячеслав Степченко, опроверг эти сведения в беседе с 360.ru.

Он разъяснил, чти это была техническая ошибка в базе данных.

Степченко добавил, что мужчина, ошибочно помеченный как пропавший, всё это время не скрывался. Шутливо отметив, что "разрушил" надежды журналистов на счастливый финал истории, офицер предложил им вместо этого рассказать о прекрасной погоде в городе на Неве. Кроме того, он поздравил женщин с предстоящим праздником 8 Марта.

Фото: 78.ru