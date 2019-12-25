Во Всеволожском районе мужчина получил ожоги из-за взрыва баллона в сарае

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства получения ожогов мужчиной. Об этом стало известно Piter.tv.
В больницу на выходных доставили 36-летнего уроженца Нижегородской области. У него диагностировали термические ожоги нескольких областей тела. Он находится в тяжёлом состоянии.
По предварительной информации, мужчина получил ожоги, когда в сарае взорвался баллон. Проводится поверка.
Ранее несовершеннолетний петербуржец попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.
Фото: Piter.tv
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