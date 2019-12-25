Во Всеволожском районе мужчина получил ожоги из-за взрыва баллона в сарае

Он находится в тяжёлом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства получения ожогов мужчиной. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу на выходных доставили 36-летнего уроженца Нижегородской области. У него диагностировали термические ожоги нескольких областей тела. Он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, мужчина получил ожоги, когда в сарае взорвался баллон. Проводится поверка.

Ранее несовершеннолетний петербуржец попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv