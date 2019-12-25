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Во Всеволожском районе мужчина получил ожоги из-за взрыва баллона в сарае
Сегодня, 10:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе мужчина получил ожоги из-за взрыва баллона в сарае

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Он находится в тяжёлом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства получения ожогов мужчиной. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу на выходных доставили 36-летнего уроженца Нижегородской области. У него диагностировали термические ожоги нескольких областей тела. Он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, мужчина получил ожоги, когда в сарае взорвался баллон. Проводится поверка.

Ранее несовершеннолетний петербуржец попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв баллона, ожоги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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