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Посетитель тира в Сосновом Бору скончался от выстрела
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Посетитель тира в Сосновом Бору скончался от выстрела

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Записи с камер видеонаблюдения изъяты, полицейские проводят проверку.

В тире в Сосновом Бору Ленобласти погиб житель Архангельской области. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, накануне в стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими. На месте обнаружили тело 31-летнего гостя с огнестрельным ранением сердца. Около него лежал пистолет Beretta с девятью пулями в магазине. 

Записи с камер видеонаблюдения изъяты, полицейские проводят проверку. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Усть-Луге мигрант погиб под колесами экскаватора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сосновый бор, тир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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