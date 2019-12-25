Посетитель тира в Сосновом Бору скончался от выстрела

Записи с камер видеонаблюдения изъяты, полицейские проводят проверку.

В тире в Сосновом Бору Ленобласти погиб житель Архангельской области. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, накануне в стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими. На месте обнаружили тело 31-летнего гостя с огнестрельным ранением сердца. Около него лежал пистолет Beretta с девятью пулями в магазине.

Записи с камер видеонаблюдения изъяты, полицейские проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Усть-Луге мигрант погиб под колесами экскаватора.

Фото: Piter.TV