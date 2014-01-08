Мужчину, который поджег дверь администрации Московского района, могут госпитализировать

Мужчина с признаками наркотического опьянения пришел к зданию администрации с бутылкой с горючей жидкостью.

Мужчина пытался поджечь дверь администрации Московского района. Подозреваемый стоит на учете в специализированном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в полицию в первом часу ночи 6-го сентября обратился очевидец происходящего. По его словам, неизвестный хочет поджечь дверь администрации на Московском проспекте, в руках у него бутылка с горючей жидкостью и тряпки. Полицейские сразу выехали на вызов.

Мужчина успел поджечь дверь. После того, как жидкость выгорела, следов термического воздействия на ней не осталось. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. Решается вопрос о его госпитализации.

Летом у здания МО "Смольнинское" взорвалась дымовая шашка.

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