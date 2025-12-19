Неадекват бросался на машины в Петербурге

Вероятно, событие имело место на Красном мосту.

Рано утром в Петербурге на одной из улиц произошло происшествие, связанное с агрессивным поведением мужчины к двух девушкам, которые находились в машине. Одна из пассажирок смогла зафиксировать происходящие события на видеокамеру смартфона, видеозапись появилась в соцсетях.

Вероятно, событие имело место на Красном мосту. Неадекватный мужчина внезапно бросился на капот транспортного средства, а когда водитель попытался сдать назад, продолжил находиться на проезжей части, покрытом снегом участке дороги, шатаясь и громко выкрикивая неразборчивые фразы.

Видевшие это граждане вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия и быстро задержала мужчину, надев на него наручники и доставив в ближайший отдел для дальнейшего разбирательства.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер