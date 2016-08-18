  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Муж Татьяны Москвиной собирается обратиться в прокуратуру
Сегодня, 16:21
91
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Муж Татьяны Москвиной собирается обратиться в прокуратуру

0 0

Писательница скончалась в больнице после операции.

Муж писательницы и журналистки Татьяны Москвиной Сергей Шолохов собирается обратиться в прокуратуру. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть).

О смерти Татьяны Москвиной стало известно 25 июля. Она скончалась после операции в больнице Святого Георгия. Теперь Сергей Шолохов будет добиваться увольнения главного врача. В ином случае он собирается заняться вышестоящими инстанциями.

Писательницу похоронили на Смоленском кладбище. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: похороны, прокуратура, татьяна москвина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии