Муж Татьяны Москвиной собирается обратиться в прокуратуру

Писательница скончалась в больнице после операции.

Муж писательницы и журналистки Татьяны Москвиной Сергей Шолохов собирается обратиться в прокуратуру. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть).

О смерти Татьяны Москвиной стало известно 25 июля. Она скончалась после операции в больнице Святого Георгия. Теперь Сергей Шолохов будет добиваться увольнения главного врача. В ином случае он собирается заняться вышестоящими инстанциями.

Писательницу похоронили на Смоленском кладбище.

Фото: Piter.tv