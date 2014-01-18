Музей памяти артистки Марии Петровой заработал в школе на Приморском

В рамках экспозиции можно увидеть мебель, посуду, документы, фотографии, пластинки и записи.

В петербургской школе №683 на Приморском проспекте открыли музей памяти Марии Петровой – голоса блокадного Ленинграда. Об этом пишет 2 октября телеканал "Санкт-Петербург".

В рамках экспозиции можно увидеть мебель, посуду, документы, фотографии, пластинки и записи. Всего представлено свыше 400 предметов из семейного архива. Также есть и вещи супруга – народного художника Якова Николаева.

Сначала бабушка была диктором: читала сводки с фронта. А потом, в конце 41-го – начале 42-го, стала работать в детской редакции. Именно там она познакомилась с дедушкой. Он услышал ее передачу – веселую, задорную – и поклялся ее найти. Нашел, написал ее портрет, а в мае 43-го они расписались. Татьяна Баронова, внучка Марии Петровой

В годы блокады взрослые и дети собирались у радиоприемников, чтобы услышать, как артистка читает стихи и сказки. На радио Петрова проработала 56 лет.

