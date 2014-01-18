  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музей памяти артистки Марии Петровой заработал в школе на Приморском
Сегодня, 8:59
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Музей памяти артистки Марии Петровой заработал в школе на Приморском

0 0

В рамках экспозиции можно увидеть мебель, посуду, документы, фотографии, пластинки и записи.

В петербургской школе №683 на Приморском проспекте открыли музей памяти Марии Петровой – голоса блокадного Ленинграда. Об этом пишет 2 октября телеканал "Санкт-Петербург"

В рамках экспозиции можно увидеть мебель, посуду, документы, фотографии, пластинки и записи. Всего представлено свыше 400 предметов из семейного архива. Также есть и вещи супруга – народного художника Якова Николаева. 

Сначала бабушка была диктором: читала сводки с фронта. А потом, в конце 41-го – начале 42-го, стала работать в детской редакции. Именно там она познакомилась с дедушкой. Он услышал ее передачу – веселую, задорную – и поклялся ее найти. Нашел, написал ее портрет, а в мае 43-го они расписались. 

Татьяна Баронова, внучка Марии Петровой 

В годы блокады взрослые и дети собирались у радиоприемников, чтобы услышать, как артистка читает стихи и сказки. На радио Петрова проработала 56 лет. 

Ранее на Piter.TV: пернатые обитатели ГМЗ "Петергоф" переехали в зимний домик. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: музей, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии