Музеи Петергофа вернулись к работе в привычном режиме

Четыре музея снова ждут посетителей.

В ГМЗ "Петергоф" объявили о возвращении четырех музеев к привычному режиму работы. Как сообщается в соцсетях музея-заповедника, с 12 января заработали и ждут посетителей Большой петергофский дворец, музеи "Особая кладовая" и "Церковный корпус", а также "Большой Меншиковский дворец" в Ораниенбауме.

Петергофские музеи будут работать ежедневно с 10.30 до 18.00, кроме понедельников, Меншиковский дворец будет открыт ежедневно, кроме вторника, в те же часы. Парки ГМЗ также открыты, в них можно прийти на прогулку бесплатно каждый день. Нижний парк работает с 9.00 до 18.00, парк Александрия – с 9:00 до 20:00, а парк Ораниенбаум – с 9:00 до 19:00.

Ранее мы сообщали, что выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее.

Фото: ВКонтакте / Петергоф