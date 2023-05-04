Топ-10 музеев Ленобласти, которые стоит посетить осенью

Piter.TV составил список из 10-ти самых необычных музеев, которые подарят незабываемые впечатления всем, кто решил провести время с пользой в соседнем регионе.

Несмотря на яркие краски осени за окном, в конце октября на улицах Петербурга становится прохладно и сыро. Прогулки по паркам в это время года уже не так привлекательны, так что самое время отправиться в путешествие по музеям Ленинградской области. Под крышами этих уникальных мест можно не только согреться, но и погрузиться в историю соседнего региона, узнать о его традициях и культурном наследии.

1. Музей-заповедник "Старая Ладога"

Где находится: Старая Ладога, Ленинградская область

Погрузитесь в атмосферу древней Руси! Музей-заповедник расположен на месте первого русского поселения, основанного еще в VIII веке. Вы увидите древние артефакты, узнаете о быте и культуре наших предков. Особое внимание уделено Староладожской крепости, которая была построена в XII веке и является одним из главных символов этих мест.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Старая Ладога"

2. Выборгский замок

Где находится: Выборг, Ленинградская область

Это одно из старейших каменных сооружений в России. Замок был построен в 1293 году шведскими рыцарями-крестоносцами и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Внутри замка работает музей, где можно увидеть коллекцию оружия, доспехов и предметов быта средневековых горожан. Также вас ждут захватывающие виды на Выборгский залив с высоты башен.

Фото: vyborgmuseum.org

3. Крепость "Корела"

Где находится: Приозерск, Ленинградская область

Эта крепость имеет богатую историю, начиная с времен Новгородской республики в XIV веке и заканчивая эпохой Петра I. Вас ждет увлекательное путешествие во времени, где вы сможете увидеть, как менялась крепость на протяжении веков. Особенное внимание уделяется быту карелов – коренного народа Карелии.

Фото: ВКонтакте / Музей-крепость "Корела"

4. Музей-усадьба "Рождествено"

Где находится: Гатчинский район, деревня Рождествено

Хотите почувствовать себя гостем в старинной дворянской усадьбе? Тогда вам сюда! Усадьба была открыта в XIX веке и принадлежала семье Набоковых, в числе потомков которой – знаменитый писатель Владимир Набоков. В музее представлены оригинальные интерьеры, мебель, картины и книги. Атмосфера прошлого буквально окутывает вас, создавая ощущение, будто вы попали в прошлое.

Фото: ВКонтакте / Музей-усадьба "Рождествено" (Василий Шаталов)

5. Кирха Святой Марии Магдалины

Где находится: Приморск, Ленинградская область

Этот уникальный памятник архитектуры был построен в XVIII веке и служил лютеранской церковью. Сейчас здесь располагается музей, посвященный истории лютеранства в России. Вы сможете увидеть редкие документы, иконы и другие религиозные предметы, а также насладиться красотой старинной архитектуры.

Фото: Wikipedia (Fresh breeze.)

6. Ивангородская крепость

Где находится: Ивангород, Ленинградская область

История: Крепость была построена в XV веке для защиты русских земель от нападений Ливонского ордена. В музее представлены коллекции оружия, доспехов и предметов быта того времени. Также можно подняться на стены крепости и насладиться видами на реку Нарву.

Фото: ВКонтакте / Ивангородский музей-крепость

7. Приоратский дворец

Где находится: Гатчина, Ленинградская область

Дворец был построен в конце XVIII века по заказу императора Павла I и является уникальным примером готической архитектуры в России.Внутри можно увидеть залы, оформленные в различных стилях, а также коллекцию произведений искусства. Особенностью дворца является подземный ход, ведущий к озеру.

Фото: gatchinapalace.ru

8. Кингисеппский краеведческий музей

Где находится: Кингисепп, Ленинградская область

Этот музей хранит в себе историю Кингисеппа и его окрестностей. Вас ждут выставки, посвящённые археологии, природе региона и его культурному наследию. Отдельное внимание уделено местным промыслам и ремеслам, которые сохранились до наших дней.

Фото: ВКонтакте / Кингисеппский историко-краеведческий музей.

9. Музей-усадьба "Суйда"

Где находится: Деревня Суйда, Ленинградская область

Здесь вы можете погрузиться в атмосферу дворянского быта XVIII-XIX веков. Усадебный комплекс включает в себя главный дом, парк и хозяйственные постройки. Внутри дома выставлены произведения искусства, мебель и предметы интерьера того времени.

Фото: ВКонтакте / Музей-усадьба "Суйда" | Имение Абрама Ганнибала (Наталья Спичак)

10. Военный музей Карельского перешейка

Где находится: Выборг, Ленинградская область

Этот современный музей посвящён военной истории Карельского перешейка. Здесь представлены коллекции оружия, униформы, карт сражений и документов. Особенно интересны интерактивные экспозиции, позволяющие ощутить себя участником событий прошлых лет.



Фото: ВКонтакте / Военный музей Карельского перешейка (Сергей Латышев)

Осень – отличное время для культурных открытий. Посещение этих музеев подарит вам и вашей семье незабываемые впечатления и обогатит новыми знаниями. Выбирайте любой из предложенных маршрутов и отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ленинградской области!