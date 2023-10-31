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В доме ЖК "Первый квартал" на Лиговском проспекте мусоровоз повредил балкон
Сегодня, 15:52
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В доме ЖК "Первый квартал" на Лиговском проспекте мусоровоз повредил балкон

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Кран поднимал мешки из мусорных контейнеров.

В Петербурге 25 сентября мусоровоз задел краном балкон квартиры, которая находится в жилом квартале "Первый квартал" на Лиговском проспекте. Об этом пишет 78.ru. 

Установлено, что при выезде с территории ЖК балкон повредила техника, принадлежавшая "Невскому экологическому оператору". Кран поднимал мешки из мусорных контейнеров. 

На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД и МЧС России. Оценку повреждений проведет страховая компания.

Ранее на Piter.TV: перевернувшийся мусоровоз затруднил движение на КАД Петербурга. 

Фото: 78.ru 

Теги: лиговский проспект, мусоровоз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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