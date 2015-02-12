Перевернувшийся мусоровоз заблокировал движение на КАД

На месте уже находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

ДТП с участием самосвала с мусором привело к образованию пробки на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Около 14:00 16 июля на пересечении КАД с Октябрьской набережной, на съезде с внешнего кольца в сторону Петербурга, водитель мусоровоза потерял управление, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В результате машина опрокинулась на бок. В аварии никто не пострадал. Движение из-за нее затруднено, но не заблокировано.

На месте уже находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Вызвана спецтехника для подъема грузовика.

Ранее мы сообщили о том, что момент тройного ДТП на Малом проспекте В.О попал на видео.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"