Путин ответил на вопрос о ходе мусорной реформы в Ленобласти

Проводить работу с гражданами и разъяснять им пользу должен губернатор региона, считает Путин.

Президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос на ежегодной пресс-конференции о мусорной реформе и полигонах в Ленобласти. Журналистка отметила, что некоторые граждане выступают против строительство. Путин ответил на это, что "реформа двигается, несмотря на все сложности".

Одна из ключевых задач — создание операторов. Они практически созданы во всех регионах. Количество площадок в разы увеличилось. Требовалось обеспечить раздельную концентрацию мусора. С опережением плана мы идем, на 40 % эта задача выполнена, это выше запланированных показателей. Владимир Путин.

Президент посоветовал задать вопрос о том, как объяснить людям важность реформы, губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. По его словам, нужно объяснить экономическую и экологическую целесообразность. Например, такие предприятия создают рабочие места.

Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил главу государства за поддержку работы администрации в обеспечении перехода от складирования отходов к их глубокой переработке. Он отметил, что область выбирает самые современные и безопасные технологии в обращении с отходами.

Ранее экологи оценили для Piter.TV планы регоператора по строительству мусорных заводов и полигонов в Ленобласти и Петербурге.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина