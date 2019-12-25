На рассмотрение петербургских депутатов внесен законопроект о местном самоуправлении

Депутаты сохранили существующую структуру деления муниципального управления: остаются и муниципальные округа, и посёлки, и городские поселения.

Законодательное собрание Петербурга получило на рассмотрение законопроект, направленный на установление правовой базы для эффективного функционирования местного самоуправления. Об этом публично объявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Этот проект закона оставляет за органами местного самоуправления широкий спектр полномочий, необходимых для удовлетворения потребностей жителей. Теперь их главная задача формулируется не как решение вопросов местного значения, а как обеспечение повседневной жизнедеятельности населения.

Документ наделяет муниципалитеты ответственностью за организацию праздников и культурных мероприятий, повышение квалификации неработающих граждан в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также организацию досуга местных жителей. Подобная практика показала свою высокую значимость наряду с традиционными функциями вроде обустройства дворовых территорий и зелёных насаждений.

Депутаты сохранили существующую структуру деления муниципального управления: остаются и муниципальные округа, и посёлки, и городские поселения. Жители районов, таких как Сестрорецк, Кронштадт, Песочный, Пушкин, Репино и Петергоф, привыкли к своему особому укладу жизни, связанным с историей, культурой и географией, подчеркнул спикер городского парламента.

Разработчики законопроекта учли положительный опыт взаимодействия граждан с местными властями, обобщив и структурировав механизмы участия населения в процессе принятия решений.

Система выборов руководителей муниципальных советов остаётся неизменной: депутаты преимущественно исполняют обязанности на добровольческой основе, а главой становится кандидат, избранный из состава совета. Такой порядок давно себя оправдал и изменений не требует.

Изменения коснулись ответственности представителей муниципальной власти перед жителями и самим городом. Раньше этот аспект выделялся отдельным разделом, теперь же положения сформулированы более понятно и компактно, облегчая понимание для широкой аудитории, не обладающей специализированными юридическими познаниями.

Фото: Piter.TV