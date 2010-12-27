Фрунзенский муниципалитет попросил увезти с Фарфоровского поста сгоревший автобус

Остатки транспортного средства стоят на газоне уже несколько лет.

Муниципалитет №72 из Фрунзенского района обратился в Агентство внешнего транспорта с просьбой вывезти с Фарфоровского поста сгоревший автобус "MAN". Пост об этом МО выложило в своей группе ВКонтакте.



По словам местной администрации, этот выгоревший до остов автобус стоит на газоне напротив дома №76 уже несколько лет. По регламенту автобус должны вывезти до конца года, поскольку сам факт длительного нахождения неиспользуемого транспорта был зафиксирован горожанами.

Разукомплектованные транспортные средства по закону должны вывозиться районной администрацией, если это мотоциклы и легковые автомобили, и Агентством внешнего транспорта, если дело касается автобусов и грузовых машин.

Ранее мы рассказывали, как в салоне петербургского автобуса заметили проросшие грибы.

Фото: Муниципальное образование № 72 / ВКонтакте