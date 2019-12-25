Ленобласть с 1 января увеличивает МРОТ до 16 987 рублей

С 1 июня 2023 года увеличится до 17 385 рублей.

Правительство Ленобласти, профсоюзы и работодатели подписали соглашение о размере минимальной заработной платы (МРОТ) в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Размер МРОТ в Ленобласти в 2023 году будет повышаться в два этапа. С 1 января 2023 года он составит 16 987 рублей, а с 1 июня 2023 года увеличится до 17 385 рублей. на данный момент размер минимальной заработной платы в регионе составляет 15 950 рублей.

Также органы власти, работодатели и профсоюзы берут на себя выполнение ежегодных обязательств в рамках подписанного в 2021 году Ленинградского областного трехстороннего соглашения о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы. Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2022 год, выполнены.

Фото: пресс-служба региональной администрации