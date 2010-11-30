На Дворцовой площади 30 апреля стартует мотосезон

Сегодня, 30 апреля, в 11 часов утра Северной столице состоится открытие мотосезона. На Дворцовой площади горожане увидят мотоциклы самых разных видов. Фотографировать и снимать "парад" разрешено.
После того, как будет дан старт мотосезону, байкеры дадут по газам и отправятся в путь. Трасса включает главные улицы Петербурга. Финишировать любители cкорости будут площади Морской Славы.
Ранее на Piter.tv: c 1 мая в Петербурге начнет курсировать вечерний ретротрамвай.
Фото: Pexels
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