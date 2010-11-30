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На Дворцовой площади 30 апреля стартует мотосезон
Сегодня, 10:26
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На Дворцовой площади 30 апреля стартует мотосезон

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"Железные кони" промчатся по главным улицам Петербурга.

Сегодня, 30 апреля, в 11 часов утра Северной столице состоится открытие мотосезона. На Дворцовой площади горожане увидят мотоциклы самых разных видов. Фотографировать и снимать "парад" разрешено.

После того, как будет дан старт мотосезону, байкеры дадут по газам и отправятся в путь. Трасса включает главные улицы Петербурга. Финишировать любители cкорости будут площади Морской Славы. 

Ранее на Piter.tv: c 1 мая в Петербурге начнет курсировать вечерний ретротрамвай.

Фото: Pexels

Теги: дворцовая площадь, мотоциклы, открытие мотосезона, парад байкеров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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