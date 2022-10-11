Видео: мотоциклист с ребенком без экипировки проехал по центру Петербурга

В пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано грубое нарушение правил перевозки пассажиров. Вместе с байкером на мотоцикле находился ребенок без какой-либо экипировки – без шлема и другой защиты. Это создало прямую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.

По данному факту сотрудники ГАИ проводят административную проверку, личность водителя устанавливается. Виновного привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти