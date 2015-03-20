Технологические разводки мостов стартуют в Петербурге

В ночь на 12 марта, с 01:10 до 04:55, впервые будет разведет Дворцовый мост.

В Петербурге мосты готовятся к навигации: первая технологическая разводка ожидается уже предстоящей ночью. С 02:20 до 05:10 разведут мост Александра Невского, движение по переправе перекроют, рассказали в Смольном 10 марта.

В ночь на 12 марта, с 01:10 до 04:55, впервые будет разведет Дворцовый мост. Их технологическая разводка запланирована еще и в ночь с 12 на 13 марта. Всего проведут примерно 60 профилактических разводок. Ограничения введут на Володарском, Дворцовом, Благовещенском, Биржевом и Тучковом мостах.

А официальный старт навигации намечен на 10 апреля, продлится она до 30 ноября. На рукавах переправы подготовят к разводке с 20 апреля по 15 ноября.

Официальный старт навигации намечен на 10 апреля. Но уже сейчас специалисты начинают проводить регулярные технологические разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву. Это ключевой этап профилактического обслуживания и проверки готовности механизмов к бесперебойной работе в навигацию. Александр Беглов, губернатор

Фото: Piter.TV