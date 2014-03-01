Сегодня, 12:42
В Ленобласти продолжается ремонт моста через Сабу

В Лужском районе Ленинградской области специалисты перепустили движение с временного моста через реку Сабу на новую переправу. В настоящее время движение на участке осуществляется в реверсивном режиме, а строители начали разбирать временную дорогу. 

По данным дорожного комитета региона, далее пройдут укладка верхнего слоя асфальта, установка барьерного ограждения, устройство освещения и нанесение разметки. Все работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

Ранее на Piter.TV: на Парашютной улице в Петербурге заменят 7 километров асфальта. Работы состоятся на участке от Долгоозерной улицы до Кольцевой автодороги.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

