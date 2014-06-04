Администрация Московского района увеличит закупку соли для обработки дорог

Прошлой зимой петербуржцы критиковали городские службы за широкое использование песко-соляных смесей.

Администрация Московского района Петербурга увеличит объёмы закупки соли на 15% для обработки дорог и тротуаров в предстоящий зимний сезон. Об этом рассказал глава районной администрации Владимир Ушаков.

По словам районного главы, дополнительные запасы соли необходимы для обеспечения безопасности петербуржцев в период гололеда. Как отметил "Петербург2", в этот период особенно часто травмы получают пенсионеры. Пожилые люди после таких травм восстанавливаются до девяти месяцев и это требует значительных затрат на лечение и реабилитацию.

Прошлой зимой петербуржцы критиковали городские службы за широкое использование песко-соляных смесей. Жители жаловались, что соль портит обувь и негативно сказывается на состоянии лап домашних животных. Однако представители администрации настаивали, что её применение помогает снизить количество травм и уменьшает число песчаных бурь в тёплое время года.

Фото: unsplash (Maksym Sirman)