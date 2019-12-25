Пожилой петербуржец потерял 7,3 млн рублей после переговоров с мошенниками

Мужчина дважды передавал накопления неизвестной женщине.

Пожилой житель Петербурга потерял 7,3 млн рублей после переговоров с мошенниками. Горожанин обратился в полицию накануне, 26 ноября, и рассказал стражам порядка, что стал жертвой злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел с жителем дома на улице Жуковского. Пострадавшему в течение двух дней звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками центра безопасности. Они убедили пенсионера в том, что с его счета пытаются снять средства мошенники, и предложили спрятать деньги в безопасном месте. В итоге обманщик убедил петербуржца в том, что для сохранности средств их нужно снять и передать курьеру.

Мужчина дважды передавал накопления неизвестной женщине-курьеру. Вскоре пенсионер понял, что его обманули.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников ищут.

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Фото: Piter.tv