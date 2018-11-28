Мошенники стали обманывать российских инвесторов при помощи сайтов проверки брокеров

Злоумышленники предлагают клиентам перевести деньги на "безопасный" счет.

Мошенники в России придумали новый способ обмана граждан страны посредством биржевых инвестиций. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

Эксперты рассказали, что мошенники начали предлагать инвесторам проверить добросовестность брокера через интернет. Согласившемуся клиенту отправляют ссылку на сайт, где он должен ввести свои данные и поделиться информацией о своей посреднической компании. Далее мошенники заявляют, что их брокер включен в некий "черный список" и уговаривают клиента перевести свои средства на "безопасный" счет.

Мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму. Дарья Андрианова, заместитель директора Национальной ассоциации

По словам Андриановой, мошенники постоянно обмениваются между собой базами данных людей. Также жертва злоумышленников может получить множество звонков от менеджеров продаж.

Ранее в Москве задержали мошенников, убедивших пенсионерку скинуть с балкона один миллион рублей.

Фото: pixbay.com

