В Москве задержали мошенников, убедивших пенсионерку скинуть с балкона 1 млн руб

Женщина не сразу поняла, что стала жертвой преступников.

В Москве задержали мошенников, убедивших пенсионерку скинуть с балкона один миллион рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы. В полиции установили, что преступление совершено на проспекте Вернадского. Изначально пожилой женщине позвонил незнакомый мужчина, который представился ей участковым. "Представитель закона" объяснил 79-летней жительнице столицы, что нуждается в ее помощи для раскрытия уголовного дела. От москвички якобы требуется выполнить действия, которые ее попросит совершить злоумышленник, который свяжется с ней позже.

Женщина выполнила поставленную ей задачу. Она сняла в банке крупную сумму денег, после чего выбросила пакет с деньгами с балкона. Именно такие условиям ей продиктовал мошенник. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Мошенники пойманы. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Телефонные мошенники обокрали петербургских пенсионеров на 10 млн. рублей.

Видео: МВД России