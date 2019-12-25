За последнюю неделю жертвами мошенников стали пенсионеры Петербурга и Ленобласти.

В воскресенье, 28 марта, стало известно, что телефонные мошенники обокрали петербургских пенсионеров на 10 млн. рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. За последнюю неделю жертвами мошенников стали пенсионеры Петербурга и Ленобласти.

Вечером в пятницу, 26 марта, в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в Приморском районе. По словам петербурженки, на её мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что её сбережения необходимо перевести на более безопасный счёт. Пенсионерка немедленно перевела, как оказалось, мошенникам около 970 тыс. рублей.

В субботу, 27 марта, с такой же жалобой в правоохранительные органы обратились пенсионеры из Василеостровского и Калининского районов. По словам мужчин, на их мобильный телефон также позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Мошенники заявили, что со счетов пенсионеров кто-то пытается украсть деньги. Пенсионер из Василеостровского района перевёл мошенникам 1,9 млн. рублей, а мужчина из Калининского района - 3,5 млн. рублей.

Однако меньше всего повезло 60-летнему мужчине, проживающему в посёлке Коммунары Гатчинского района Ленобласти. Мужчина также вспоминает, что ему на мобильный телефон позвонили мошенники и сказали, что на его имя оформлен кредит. Как заявили злоумышленники, денежные сбережения можно обезопасить, переведя их на другой счёт. Пенсионер последовал совету мошенников и перевёл порядка 4,3 млн. рублей.

На данный момент во всех четырёх случаях возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории.

Фото: Piter.tv