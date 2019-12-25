Назван лучший способ вложить 100 тыс. рублей

Финансист посоветовал в том числе покупать акции быстрорастущих компаний при долгосрочном инвестировании.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм", что в последние годы усилился приток средств розничных инвесторов. По его словам, в 2020 году активы физических лиц выросли на 2 трлн рублей.

"Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские (одни из самых дешевых в мире и доходных с точки зрения дивидендов), так и иностранные (инструмент инвестирования в валюте). Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", — подчеркнул Андрей Русецкий.

Он считает, что покупать следует при долгосрочном инвестировании акции компаний, которые быстро растут. По его словам, в ближайшей перспективе интересными могут быть и сырьевые компании.

Финансист рекомендует начинающим инвесторам диверсифицировать портфель, а также обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды при небольшой сумме инвестирования.

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