ЦБ упростит выход российских компаний на зарубежные рынки

Банк России упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки. Проект уже разместили на сайте регулятора для общественного обсуждения.
Банк России отменяет лимит на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России, - говорится в сообщении.
По информации ЦБ, в настоящее время на размещение и обращение акций на иностранных площадках есть два ограничения. Так, от всего объема акций одного типа их общее число не должно превышать 25%. Однако за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций.
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Фото: cbr.ru
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