В МВД России рассказали, какие схемы используют мошенники в зависимости от возраста жертвы

В пресс-службе МВД России рассказали, какие схемы используют мошенники в зависимости от возраста жертвы.

Для детей и подростков злоумышленники готовят аферы с "прокачкой" и призами в онлайн-играх и социальных сетях, где выманивают коды из СМС или данные карт родителей. Также их запугивают уголовными делами на родных, предлагают сомнительные подработки. Для молодежи 18-25 лет используют приманки – вакансии, подработки и инвестиции, фейки про взлом "Госуслуг" и выманивание денег на сайтах знакомств.

Людям 45-60 лет от имени госорганов или финструктур аферисты сообщают о "финансировании терроризма" и "блокировке счетов", добиваясь передачи средств. Кроме того, в ход идут звонки от "ЖКХ", "налоговой" или "оператора" для получения доступа к аккаунтам. Жертвы 61+ могут подвергаться схемам с имитацией взлома сервисов и последующим звонком "из банка/ЦБ/ФСБ". Пожилых вовлекают и в роль курьеров.

Фото: Piter.TV