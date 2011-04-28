Руководитель медицинской клиники в Петербурге лишилась 8 млн рублей из-за мошенников

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование ведется.

Полицейские расследуют мошенничество в отношении руководителя медицинской клиники. Женщина лишилась почти 8 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 15 апреля обратилась 70-летняя пенсионерка с проспекта Медиков, заявившая, что после телефонного разговора с незнакомцем она перевела 5,9 млн рублей на "безопасный" счет, еще 2 млн рублей передала курьеру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование ведется.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержан мигрант, обманувший соотечественников в Турции на 41 тыс. долларов. Мужчина обещал им помощь в пересечении границы между Мексикой и США. Однако, получив деньги, он скрылся.

Фото: Piter.TV