В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на курьеров и таксистов

Мошенники создали фальшивые приложения для таксистов и курьеров, после установки которых пропадают деньги с банковских карт, а также оформляются займы. Об этом сообщили в МВД России 25 декабря.

В профильных чатах и каналах предлагают "радар коэффициентов" или "приложение, показывающее спрос в районе". Ссылку отправляют в мессенджере. При регистрации просят ввести данные карты "для пробной подписки". Так сотрудники и теряют средства.

Чтобы не попасться, загружайте приложения только из официальных магазинов. Не устанавливайте APK и пакеты из ссылок в чатах, не вводите данные в неизвестных приложениях.

Установите антивирус, обновите систему и приложения. Обсуждайте новые инструменты с коллегами и проверяйте отзывы, сайт и права разработчика. Пресс-служба МВД

Фото: Piter.TV