  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на курьеров и таксистов
Сегодня, 8:28
221
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на курьеров и таксистов

0 0

В профильных чатах и каналах предлагают "радар коэффициентов" или "приложение, показывающее спрос в районе".

Мошенники создали фальшивые приложения для таксистов и курьеров, после установки которых пропадают деньги с банковских карт, а также оформляются займы. Об этом сообщили в МВД России 25 декабря. 

В профильных чатах и каналах предлагают "радар коэффициентов" или "приложение, показывающее спрос в районе". Ссылку отправляют в мессенджере. При регистрации просят ввести данные карты "для пробной подписки". Так сотрудники и теряют средства. 

Чтобы не попасться, загружайте приложения только из официальных магазинов. Не устанавливайте APK и пакеты из ссылок в чатах, не вводите данные в неизвестных приложениях. 

Установите антивирус, обновите систему и приложения. Обсуждайте новые инструменты с коллегами и проверяйте отзывы, сайт и права разработчика. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники предлагают детям скачать Roblox без VPN и похищают аккаунты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии