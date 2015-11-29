В Петербурге доцент вуза стала жертвой мошенников на 8 млн рублей

Она перевела деньги на так называемый "безопасный счет".

62-летняя доцент одного из городских вузов обратилась в полицию Фрунзенского района с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая, проживающая на улице Турку, сообщила, что неизвестные лица по телефону убедили ее перевести 8 155 000 рублей на так называемый "безопасный счет".

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Полиция напоминает, что сотрудники банков и государственных органов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета" по телефону.

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Фото: Piter.TV