Жительницу Ленобласти обвинили в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей
Сегодня, 15:42
Злоумышленница получила сертификат о выделении соцвыплаты на покупку жилья по подложным документам.

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении 42-летней женщины. Об этом рассказали в СК РФ 27 марта. 

Обвиняемая получила государственный жилищный сертификат о выделении соцвыплаты на покупку жилья на 2,9 млн рублей по подложным документам. После злоумышленница приобрела квартиру, причинив своими преступными действиями ущерб в особо крупном размере. 

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который продал пенсионерке искусственную шубу под видом норковой. Женщина поверила аферисту и отдала ему 60 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

