Жительницу Ленобласти обвинили в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей

Злоумышленница получила сертификат о выделении соцвыплаты на покупку жилья по подложным документам.

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении 42-летней женщины. Об этом рассказали в СК РФ 27 марта.

Обвиняемая получила государственный жилищный сертификат о выделении соцвыплаты на покупку жилья на 2,9 млн рублей по подложным документам. После злоумышленница приобрела квартиру, причинив своими преступными действиями ущерб в особо крупном размере.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти