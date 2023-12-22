Водитель из Петербурга стал жертвой мошенничества с продажей машины

Мужчина поверил в историю о том, что его автомобиль выставлен на аукцион и, чтобы спасти его от продажи, необходимо изменить владельца. В итоге он передал документы и ключи от машины неизвестным, получив взамен деньги, которые, как ему сказали, должны были поместить на "безопасный" счет.

61-летний петербуржец стал жертвой мошенников, потеряв 1,1 миллион рублей, полученные от продажи своего авто. Как стало известно Piter.TV, мужчина поверил в историю о том, что его автомобиль выставлен на аукцион и, чтобы спасти его от продажи, необходимо изменить владельца. В итоге он передал документы и ключи от машины неизвестным, получив взамен деньги, которые, как ему сказали, должны были поместить на "безопасный" счет.

По словам потерпевшего, 1 мая в мессенджере Telegram с поддельного аккаунта с ним связался человек, которого он принял за своего начальника. Из диалога мужчина узнал, что к нему есть вопросы у ФСБ. Кроме того, с ним связывались и другие люди, утверждавшие, что на его имя оформлены несуществующие кредиты.

Полиция уже связалась с покупателем автомобиля, которым оказался обычный перекупщик, нашедший объявление о продаже машины на специализированном сайте. К сожалению, машина уже была перепродана другому человеку.

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Фото: Pxhere