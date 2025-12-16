Россиян предупредили о мошенничестве с призами и подарками

Аферисты маскируются под известные бренды, банки или онлайн-сервисы.

В МВД России рассказали о том, что мошенники стали рассылать письма, СМС и сообщения в мессенджерах, обещая призы, подарки или эксклюзивные предложения. Аферисты маскируются под известные бренды, банки или онлайн-сервисы. Жертва переходит по ссылке, где запрашивают личные данные.

Как же распознать обман? При мошенничестве обещают большую сумму или подарок за "ничто", требуют оплатить "комиссию", просят ввести данные карты. Кроме того, нередко угрожают, что "выигрыш скоро сгорит".

Не переходите по ссылкам из таких сообщений – даже если отправитель знаком или сообщение выглядит официально. Пресс-служба МВД

Ранее на Piter.TV: мошенники стали использовать тематические каналы и чаты для обмана россиян.

Фото: pxhere