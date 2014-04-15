В Петербурге осудили предпринимателей за мошенничество с поставками медоборудования НМИЦ им. Турнера

Фигуранты мошенническим путем заменили восемь специальных медицинских мониторов стоимостью около 450 тысяч рублей каждый на бытовую технику, чья цена составляла не более 40 тысяч рублей за единицу.

Предпринимателей осудили за мошеннические действия, связанные с поставкой медицинского оборудования в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в пандемийный период COVID-19. Игорь Хан приговорен судом к двум годам тюрьмы общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей, Константин Громов получил три года заключения и штраф в 300 тысяч рублей. Оба предпринимателя осуждены решением Пушкинского районного суда, пишет "Петербургский дневник".

Как поясняют в прокуратуре Петербурга, фигуранты мошенническим путем заменили восемь специальных медицинских мониторов стоимостью около 450 тысяч рублей каждый на бытовую технику, чья цена составляла не более 40 тысяч рублей за единицу.

Контракт на поставку специализированного оборудования заключили в апреле 2020 года, при прежнем руководстве центра. Новая администрация заметила несоответствие характеристик поступившей техники требованиям контракта, провела техническую экспертизу и обратилась в правоохранительные органы.

Директором центра Сергеем Виссарионовым отмечается, что использованные мошенниками мониторы имели сниженные характеристики, что серьезно затрудняет врачам оценку состояния пациента при проведении лучевой диагностики у больных с тяжелыми травмами и ортопедическими патологиями. Эти данные критически важны для формирования эффективной лечебной стратегии и планирования высокотехнологических операций детям, страдающим серьезными болезнями опорно-двигательного аппарата.

Кроме наказания в виде штрафа, осужденные обязаны возместить центру ущерб в размере более 3,4 млн рублей. Использовать некачественно поставленное оборудование специалисты центра отказались, проводя диагностику исключительно на сертифицированном высококачественном оборудовании.

Решение суда пока не вступило в юридическую силу.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге снова встал на сторону покупателя при покупке квартиры по "схеме Долиной".

Фото: пресс-служба НМИЦ имени Турнера