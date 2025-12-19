После мошенничества с квартирой на Стачек возбуждено уголовное дело

У одинокого горожанина после смерти осталась "двушка".

Прокуратура Кировского района проверила соблюдение законодательства о выморочном имуществе. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 21 января.

У одинокого горожанина после смерти осталась двухкомнатная квартира на проспекте Стачек, наследников он не имел. Жилище должно было перейти в собственность Петербурга. Вместе с тем на основании поддельного свидетельства о праве на наследство квартира стала принадлежать третьим лицам. По результатам рассмотрения материалов правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

