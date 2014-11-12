Мошенники начали предлагать петербуржцам проверить графики отключения воды

Аферисты присылают людям письма, в которых присутствуют ссылки на фишинговые сайты.

В Петербурге стали орудовать мошенники, которые предлагают горожанам проверить график отключения воды. Об этом сегодня сообщили в Telegram-канале "Закон и порядок в Петербурге".

Аферисты присылают людям письма, в которых присутствуют ссылки на фишинговые сайты. С их помощью преступники получают доступ к личным данным человека.

Петербуржцам объяснили, что графики отключений можно найти на сайтах и в социальных сетях управляющих компаний и местных администраций, а также на информационных стендах, расположенных в подъездах и на входных группах. Кроме того, необходимые сведения доступны на портале "Госуслуги".

Ранее мы сообщили о том, что блокадница отдала курьеру мошенников 2,7 млн рублей на Софийской улице. Днем 10 мая 84-летней женщине из Фрунзенского района позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником ФСБ". Под предлогом якобы сохранения денежных средств злоумышленник убедил пенсионерку передать 2,7 млн рублей курьеру на Софийской улице. Пожилая горожанка сделала это.

Фото: Pxhere