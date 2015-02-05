В Ленобласти зафиксировали новую схему телефонного мошенничества с "блокировками" СБП

Под предлогом верификации личности аферисты просят назвать код из СМС-сообщения, подтвердить операцию или установить на смартфон приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением для кражи данных.

Жителей Ленинградской области предупредили о новой уловке аферистов. На этот раз преступники запугивают граждан блокировкой Системы быстрых платежей (СБП).

Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, схема выглядит следующим образом: злоумышленники звонят от имени банка и сообщают о подозрительной активности в переводах через СБП. Затем они начинают торопить жертву, утверждая, что счет или переводы будут немедленно заблокированы, если срочно не пройти "проверку".

Под предлогом верификации личности аферисты просят назвать код из СМС-сообщения, подтвердить операцию или установить на смартфон приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением для кражи данных. В ведомстве настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют устанавливать сторонние программы по телефону.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV