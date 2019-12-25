Петербуржец получил штраф за обман банкомата с помощью ловкости рук и звонка в банк

Мировой судья в Петербурге признал Виктора Корнилова виновным в мошенничестве (два эпизода по ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Северной столицы

Суд установил, что в январе и феврале 2025 года мужчина воспользовался уязвимостью банкомата. Он имитировал внесение наличных: приложил карту, ввёл сумму пополнения, но не поместил деньги в купюроприёмник, а просто придержал шторки рукой. Это вызвало аппаратный сбой.

После этого Корнилов звонил в службу поддержки банка и, обманывая оператора, заявлял о якобы успешном пополнении счёта. В результате банк зачислял средства на его карту. Таким образом он дважды похитил по 5 000 рублей.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб банку. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Фото: Piter.TV