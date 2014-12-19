Прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово"

Коммерческая организация получила более 210 тысяч рублей.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинение заместителю генерального директора ООО "Альянс". Ему вменяют мошенничество при уборке снега в Петербурге.

По информации прокуратуры, в декабре 2021 года мужчина организовал подписание документов, которые содержали неправдивую информацию о сумме, которую надо заплатить за уборку на придомовых территориях. Речь идет о дворах в МО "Полюстрово". Коммерческая организация получила более 210 тысяч рублей. Деньги обналичили и похитили.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба".

Материалы рассмотрит Красногвардейский районный суд.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге расследуют уголовные дела о хищении при уборке снега в городе.

Фото: Piter.tv