Прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово"

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинение заместителю генерального директора ООО "Альянс". Ему вменяют мошенничество при уборке снега в Петербурге.
По информации прокуратуры, в декабре 2021 года мужчина организовал подписание документов, которые содержали неправдивую информацию о сумме, которую надо заплатить за уборку на придомовых территориях. Речь идет о дворах в МО "Полюстрово". Коммерческая организация получила более 210 тысяч рублей. Деньги обналичили и похитили.
Дело возбуждено по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба".
Материалы рассмотрит Красногвардейский районный суд.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге расследуют уголовные дела о хищении при уборке снега в городе.
Фото: Piter.tv
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